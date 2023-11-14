watch it تطرح البرومو التشويقي لمسلسل "زينهم"

طرحت منصة Watch it البرومو التشويقي لمسلسل “زينهم” ، من خلال الحساب الرسمي على موقع إنستجرام ، وهو من بطولة أحمد داود، والذى من المقرر أن يعرض قريبًا .

وسيطر الغموض والتشويق على البرومو حيث ظهر أحمد داود وهو طبيب شرعى يعمل فى مشرحة، ويأتى إليه كريم قاسم للعمل معه، ومن المتوقع أن تحدث الكثير من المواقف أثناء تعاملهم مع الموتى.

وقد أكد السيناريست محمد سليمان عبد المالك فى وقت سابق ، انه إنتهي من كتابة مسلسل “ زينهم ” بشكل كامل .

وقال محمد سليمان عبد المالك فى تصريحات خاصة لـصدي البلد : مسلسل زينهم مختلف تماماً بكل المقاييس ، عن احدث اعمالي التى تعرض حالياً ، وهو صوت وصورة ، من حيث الشكل أو النوع .

وتابع محمد سليمان عبد المالك : العمل من المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني ، وهو من بطولة أحمد داود وكريم قاسم وسلمي أبو ضيف ومن إخراج يحيي إسماعيل .

ومسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، يارا جبران، سلمى أبو ضيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استوديوز.

يشار أن آخر أعمال أحمد داود في الدراما التليفزيونية هو مسلسل "سوتس بالعربى" من إنتاج طارق الجناينى، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وآخرون، إخراج عصام عبد الحميد.