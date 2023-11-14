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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن في العجوزة

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة المُتهمين “سامح.ن” و"علي.ج" مما أسند إليهما من اتهامٍ بإحداث عاهة مُستديمة بمواطنٍ في العجوزة.

وأسندت النيابة للمُتهمين وآخر أنم في يوم 18 مارس 2022 أحدثوا عمداً بالمجني عليه محمد إسماعيل جرحاً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدي عليه. 
وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء وأدوات (مطواة وسكين وعصى خشبية ) وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً بالأسلحة المذكورة سلفاً على رأس ووجهه وظهره ويده اليمنى.

فأحدثوا به إصابته الموصوفة في تقرير الطب الشرعي والتي نشأ من جرائها عاهة مسديمة يستحيل برؤها وهي ضعف شديد بحركان أصابع اليد اليمنى (السبابة والوسطى والبنصر والخنصر) وضمور بعضلات اليد اليمنى، وتقدر نسبتها بحوالي 20 %.


وأعجزت هذه الإصابات المجني عليه عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، ونُسب للمُتهمون أيضاً اتهامات حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص،  كما أحرزوا عصى خشبية تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مُبرر.

صدر الحُكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبازيد، وحضور السيد محمد جاويش وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

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