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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مليون جنيه.. أهالي العمايدة الشرقية بسوهاج يتبرعون بمواد غذائية لأهالي غزة

أثناء تجهيزات أهالي
أثناء تجهيزات أهالي العمايدة الشرقية بسوهاج لسيارات التبرع

اعتادت محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد مصر ، أن ترى أبناءها وأهاليها في المواقف الحازمة والصعبة يقفون يدًا بيد إلى جانب بعضهم البعض صفًا واحدًا لا يستطيع أحد هزيمتهم أو مواجهتهم.

واليوم خرج إلينا أهالي قرية العمايدة الشرقية بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، في لفتة طيبة إنسانية في دور عظيم وبارز، حيث تبرع جميع أهالي البلدة إلى أهالي غزة بـ"فلسطين" بمواد غذائية وعبوات مياه معدنية بقيمة مليون جنيه مصري.

وشهد طريق سوهاج مرور 5 سيارات تحمل مواد غذائية وعبوات مياه معدنية بقيمة مليون جنيه مصري، متجهة من قرية العمايدة الشرقية بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج إلى غزة بفلسطين؛ مساندة للشعب الفلسطيني بـ"غزة" ودعمًا للقضية الفلسطينية.

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أهالي العمايدة: القضية الفلسطينية قضية كل مسلم وعربي

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وقال الحاج ضاحي، أحد أهالي القرية المتبرعة، إن القضية الفلسطينية قضية كل مسلم وقضية كل عربي، وإن جميع أهالي محافظة سوهاج عامة وأهالي وأبناء العمايدة الشرقية خاصة يدعمون القضية الفلسطينية ويقفون إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين دمًا وروحًا ومالاً.

"إحنا مع الفلسطينيين والقدس عربية والقضية قضيتنا كلنا وهندافع عنها ليوم الدين"، بهذه الكلمات بدأ إسلام أبو دنقل، أحد أهالي العمايدة الشرقية بالمنشاة، حديثه مع موقع صدى البلد، موضحًا فخره واعتزازه بدفاعه عن القضية الفلسطينية وبموقف جمهورية مصر العربية تجاه القضية الفلسطينية.

كما أشار الشاب الثلاثيني أحمد سعد، أحد أبناء القرية المتبرعة بمواد غذائية وعبوات مياه معدنية بقيمة مليون جنيه مصري، إلى الأشقاء الفلسطينيين بـ"غزة"، إلى أن شباب سوهاج على استعداد تام أن يهرولوا إلى فلسطين؛ لمساندة الأشقاء بـ"غزة" والدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية.

لنرى اليوم ابناء وأهالي قرية واحدة من قرى محافظة سوهاج، يقفون صفًا واحدًا من أجل دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس واسلاميتها وعروبيتها.

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