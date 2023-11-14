لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي..انطلاق المؤتمر الجماهيري الأول لحزب المؤتمر من شمال سيناء

انطلق المؤتمر الجماهيري لحزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميده عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم .

يأتى ذلك بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ وبحضور الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى، اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام، اللواء احمد زغلول نائب رئيس الحزب، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب، القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين محافظة القاهرة، الشيخ علي فريج، محمد رمضان نائب رئيس الحزب، عبد العزير بليغ نائب رئيس الحزب، سليمان العبادي نائب رئيس الحزب، والنائبة حنان عوض عضو مجلس النواب، دينا الغنيمي رئيس التخطيط الاستراتيجي ، واسلام تمراز رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، ومحمد عبد الناصر أمين الحزب بالسويس ، وماجدة بدوي أمينة الإعلام .

وبحضور نواب شمال سيناء النائبة عايدة السواركة ،النائب سليمان الزملوط ، النائب جازي سعد عايد، والنائب سامي كامل ، والنائب السابق عطية سليمان وامين الحزب بشمال سيناء موسي عكيرش.



وقال امين الحزب بشمال سيناء موسي عكيرش ، أننا نعتز بالقيادة الوطنية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤكدين علي حماية ارض الوطن، ونؤكد علي دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ، للحفاظ علي مقدرات الوطن وحماية أراضيه.

ومن جانبه رفض الشيخ علي فريج نائب رئيس حزب المؤتمر ، محاولات الكيان الصهيوني تهجير أهالي قطاع غزة الي سيناء، قائلا: نحن علي استعداد لتقديم آلاف الشهداء للحفاظ على تراب سيناء ، موجها التحية للقوات المسلحة واجهزة الدوله وشيوخ القبائل ومجاهدي سيناء .

وأعلن الشيخ علي فريج، عن تأييد أهالي سيناء للمرشح الرئاسي

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عبد الفتاح السيسي، الذي أحيا سيناء، بإقامة الأنفاق، وتطوير ميناء العريش ومطار العريش أقام مجمعات سكنية، بيملك الأراضي واعطي الأولوية لأهالي سيناء.