رفض المغادرة.. رسالة قوية لطبيب فلسطيني قبل استشهاده في مستشفى الشفاء

على مدار ما يزيد عن 35 يومًا يعاني أبناء الشعب الفلسطيني جراء تصعيدات قوات الاحتلال الإسرائيلي من إبادة وحصار وتهجير قسري بلا أدني مستوى إنسانية على المواطني المدنيين في المستشفيات والمدارس ودور العبادة والشوارع.



وخلال الأحداث، استهدف محيط مستشفى الشفاء، وهي أكبر مستشفي في غزة عدة مرات وعلى إثر ذلك استشهد العديد من أفراد الأطقم الطبي سواء ممكن حاولوا تركها أو رفضوا ذلك.

همام اللوح

وكان من بين من رفض ترك محيط مستشفى الشفاء، الطبيب الفلسطيني "همام اللوح" الذي تصدر اسمه مواقع التواصل خلال الساعات القليلة الماضية بعدما استهدفته قوات الاحتلال داخل أرجاء المستشفي الفلسطيني التي رفض الخروج منها.

وفي آخر رسالة له، قال الطبيب الفلسطيني ردّا على إحدى المذيعات الأجانب، عندما وجهت له سؤالا: "لماذا لا تغادر وتذهب إلى الجنوب مع عائلتك؟، ليرد عليها قائلا: "إذا ذهبت إلى الجنوب فمن يعالج مرضاي؟، هل تعتقدي أنني ذهبت إلى كلية الطب واعمل لمدة 14 عامًا أن أفكر فقط في حياتي وليس مرضاي، أنا أسألك فقط يا سيدتي هل تعتقدين أن هذا هو السبب أن أفكر فقط في حياتي، ليس هذا هو السبب الذي جعلني طبيب".

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