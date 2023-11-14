بعد تحرك تركيا.. المحكمة الجنائية الدولية تحذر إسرائيل

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على إسرائيل أن تدرك أنه ليس هناك شيك على بياض حتى في أوقات الحرب.

وأضاف خان: “قلقون بشدة من الزيادة الكبيرة في هجمات المستوطنين في الضفة الغربية”.

وتابع قائلا: “أحذر إسرائيل من مغبة عدم بذل جهود ملموسة لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين”.

وفي وقت سابق من اليوم، رفعت تركيا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياه بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حسبما قال محامو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”.

وكتب المحامي، متين كوليوك على منصة “إكس”، "اليوم، ممثلين لضمير مواطني الجمهورية التركية، رفعنا دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هتلر القرن الحادي والعشرين، الذي يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة وجميع الجرائم ضد الإنسانية".

ونشر كوليوك، الصفحة الأولى من الدعوى وأوضح أنه رفع الدعوى مع اثنين من المحامين الآخرين من خلال وزارة العدل التركية، والتي سترسل الوثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية.