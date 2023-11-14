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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لحيازته 19 لفافة هيروين.. المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السادسة بالسجن المشدد 7 سنوات لسمكرى المتهم بالإتجار فى مخدر الهيروين فى دائرة مركز طوخ.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ١٤٥١٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات طوخ، والمقيدة برقم ١٣٤٠ لسنة ۲۰۲۳ كلي شمال بنها، أنه في يوم ٢٠٢٣/٦/١٤ ، قام ' محمد ر.م' ٢٥ سنة سمكري سيارات بدائرة مركز طوخ ، أحرز جوهراً مخدراً هيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض مطواة.

وكشفت تحريات المباحث أنه حال مروره بدائرة المركز أبصر المتهم محرزاً لسلاح أبيض فضبطه والسلاح الأبيض إحرازه والذي تبين أنه مطواة، وبتفتيشه عثر معه على حقيبة بلاستيكية شفافة اللون بداخلها 19 لفافة ورقية بيضاء اللون، يحووا جميعاً مسحوق بيج اللون لما ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر وعثر معه أيضاً على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن كيس بلاستيكي يحوى 19 لفافة ورقية، ثبت أن المسحوق للهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

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