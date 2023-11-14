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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سياسات دولية: المجتمع الدولي أدرك رسالة السيسي وسعيه لتحقيق السلام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن اسم الرئيس السيسي ومصر يتكرران بشكل كبير في الصحافة الأمريكية، لأنهم سمعوا وفهموا الرسالة المصرية ورسالة الرئيس السيسي بأنه يسعى إلى أن يحقق سلام حقيقي وتقليل لأي صراع فلسطيني إسرائيلي.

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وقال “سنجر”، في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن "الأمريكيين فهموا أن الإسرائيليين لا يستجيبون لأي قرار في تعطيل لنقل المساعدات الإنسانية من قبل الإسرائيليين، مؤكدًا أن مصر تضغط بكل قوة لنقل أكبر قدر من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ولكنهم يتلكؤون تحت حجج واهية لقتل المزيد من الفلسطينيين".

 

وأضاف أشرف سنجر:"  هناك اهتماما كبيرا من قبل الأمريكيين فيما يقدم من الدول المجاورة للقضية الفلسطينية، والتركيز هنا على مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وتابع أشرف سنجر :"  الوكالات الأمريكية المعاونة للرئيس الأمريكي جو بايدن رفعوا طلبا لبايدن لوقف إطلاق النار، ووسائل الإعلام الأمريكية الآن أصبحت تتحدث عن أنها لا ترى إلا قتل الأطفال والنساء وحرب تطهير عرقي من نتنياهو وحكومته.

 

واكمل:" ما يحدث في غزة حرب إبادة وتطهير عرقي واضح يدان به حكومة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل لوقف العدوان ووقف إطلاق النار ولن يتحقق من دول أخرى إلا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

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