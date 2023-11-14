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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ناسا تكشف عن مفاجأة صادمة من الفضاء.. وجيمس ويب يلتقط صورة نادرة

الفضاء
الفضاء

كشفت وكالة ناسا الدولية للفضاء، عن مفاجأة صادمة، حيث أظهرت أكثر صورة ملونة التقطها تليسكوب جيمس ويب الذي أطلقته لاستكشاف الفضاء الخارجي وحل لغز تكوينه.

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وقالت "ناسا"، إن الصورة الملونة جاءت نتيجة دمج عمليات رصد الأشعة تحت الحمراء من تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي، مع بيانات الضوء المرئي من تلسكوب هابل الفضائي، وكلاهما يتبع الوكالة. 

وأوضحت الصور تفاصيل عدة لم يكن من الممكن رؤيتها دون دمج البيانات الواردة من التلسكوبين، من بينها مجرات خارجية ومصادر فضائية تتغير بمرور الوقت.

وأوضحت “ناسا” أن الألوان تدل على مدى بُعد المجرات، فالأكثر زرقة تكون قريبة نسبيًا وفي الأغلب تظهر تكوينًا نجميًا مكثفًا.

المجرات الأكثر احمرارًا 
وهذا أفضل ما يمكن اكتشافه بواسطة تلسكوب “هابل”، في حين أن المجرات الأكثر احمرارًا تميل إلى أن تكون أكثر بعدًا كما اكتشفها تلسكوب ويب.

وأشارت إلى أن بعض المجرات تظهر باللون الأحمر الداكن، لأنها تحتوي على كميات وفيرة من الغبار الكوني الذي يميل إلى امتصاص الألوان الأكثر زرقة لضوء النجوم.

ناسا جيمس ويب الفضاء صورة

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