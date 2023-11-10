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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حل لغز تكون الكوكب في الفضاء .. القصة كاملة

الفضاء
الفضاء

يستمر تليسكوب جيمس ويب في ابهار علماء الفلك يعد سلسلة من الاكتشافات والصور التي ساعدت في فهم العديد من الألغاز الكونية ذات الأعمار الطويلة والتي تصل إلى ملايين السنين.

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تلسكوب جيمس ويب يكشف تاريخ الكون.. أسرار 200 مجرة جديدة

رصد تليسكوب جيمس ويب الفضائي دليلًا حاسمًا لنظرية رائدة تصف كيفية بناء الكواكب، عن طريق ما يسمى أقراصًا تطلق "بخارًا" باردًا.


اكتشف بخار الماء الزائد هذا في قرصين مضغوطين من الغاز والغبار يحيطان بالنجوم الشابة التي يتراوح عمرها بين 2 مليون إلى 3 ملايين سنة فقط، وهي صغيرة بشكل لا يصدق في نطاق الجدول الزمني لكوننا. 

وتقع الأقراص في منطقة تشكل النجوم في برج الثور، على بعد حوالي 430 سنة ضوئية.


ويعتقد علماء الفلك أن الكواكب تتشكل من خلال عملية تبدأ بما يسمى "تراكم الحصى". يتضمن ذلك قطعًا صغيرة من صخور السيليكات، يتراوح حجمها من سنتيمترات إلى حوالي متر، ومغطاة بالجليد. 

يُعتقد أنهم يبدأون حياتهم في الأجزاء الخارجية المتجمدة من القرص الذي يتكون منه الكوكب، والذي عادة ما يكون موطنًا للمذنبات، ويبدأون في النهاية في تجربة الاحتكاك بالغاز الموجود في القرص. 

ومن المفترض أن هذا الاحتكاك يسلب الحصى طاقتها المدارية ويجعلها تهاجر إلى العالم الداخلي للقرص.

عندما تتجمع هذه الأشياء تبدأ الحصى في الاصطدام ببعضها البعض والالتصاق معًا، وتتراكم ببطء لتشكل أجسامًا أكبر وأكبر حتى تصبح كواكب أولية. ومن هناك، تسمح الجاذبية الأقوى لهذه الكواكب الأولية بكنس الحصى بمعدلات أسرع، مما يؤدي إلى تسريع نموها. هذه هي النظرية القديمة لتكوين الكواكب.

ويعد بخار الماء الذي اكتشفته أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة الخاصة بـجيمس ويب دليلاً على هذه العملية لأنه من المتوقع أن يأتي هذا النوع من الماء من الحصى الجليدية المهاجرة.

 

جيمس ويب تليسكوب الفلك

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