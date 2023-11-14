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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صحة الدقهلية: تحرير 821 محضرا خلال أكتوبر حصيلة حملات تفتيشية على 1464 منشأة

الدكتورة عبير عبد
الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائي حملات تفتيشية على 1464 منشأة خلال شهر أكتوبر الماضي ، تبين أن 317 منها يدار دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، وتم تحرير 821 محضرا، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات، المحافظ ، الدكتور أيمن مختار ، والدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ وأماكن تداول الأغذية.


وذكرت مديرية الصحة بالمحافظة في بيان صادر اليوم /الثلاثاء / أنه تم سحب 390 عينة خلال الحملات للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 6327 كيلوجرام أغذية متنوعة و 1163 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.


ووجه وكيل الوزارة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين.

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