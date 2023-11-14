أستاذ علاقات دولية: تهجير أهل قطاع غزة يعني تهديد الأمن القومي العربي

أكد الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، أن فرنسا دعمت وساندت إسرائيل وسارت خلف الولايات المتحدة الأمريكية ودعم إسرائيل.



وأضاف خطار أبو دياب، في حوار عبر سكايب، مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي ماكرون طالب بوقف إطلاق النار في غزة، مستدركا أن إسرائيل صرخت في وجع ماكرون وطالبته بالتراجع عن تصريحاته.

وتابع أن هناك تخبط بشأن التعامل الفرنسي مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني ، وأوروبا تدعم إسرائيل في عنوانها على غزة.

وأشار إلى أن تهجير اهل قطاع غزة يعني تهديد الأمن القومي العربي.