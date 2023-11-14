عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية: تهجير أهل قطاع غزة يعني تهديد الأمن القومي العربي

غزة
غزة

أكد الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، أن فرنسا دعمت وساندت إسرائيل وسارت خلف الولايات المتحدة الأمريكية ودعم إسرائيل.

txt

القضاء عليها والردع.. مستشار نتنياهو يكشف سياسة إسرائيل مع حماس وحزب الله


وأضاف خطار أبو دياب، في حوار عبر سكايب، مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي ماكرون طالب بوقف إطلاق النار في غزة، مستدركا أن إسرائيل صرخت في وجع ماكرون وطالبته بالتراجع عن تصريحاته.
وتابع أن هناك تخبط بشأن التعامل الفرنسي مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني ، وأوروبا تدعم إسرائيل في عنوانها على غزة.
وأشار إلى أن تهجير اهل قطاع غزة يعني تهديد الأمن القومي العربي.

غزة إطلاق النار في غزة الإعلامي أحمد موسى الرئيس الفرنسي ماكرون الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي الولايات المتحدة الامريكية علاقات الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

موضوعات متعلقة

الأونروا: الأوضاع في غزة تزداد سوءا بعد انقطاع المياه الصالحة للشرب.. فيديو

ترشيحاتنا

تطور خطير.. جماعة الحوثي تعلن بدء استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

مفاتيح الحل من القاهرة.. عكاشة: إسرائيل لديها أهداف أكبر من صفقة الأسرى التبادلية

إعلان خطير من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الحرب على جنوب غزة

تقارير إعلامية: إطلاق نار كثيف في محيط مستشفى الشفاء في غزة

متخصص بالشأن الأمريكي: جيل جديد من السياسيين يرفض دعم بايدن غير المشروط لإسرائيل

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفصال بوسي وهشام ربيع.. أبرز صورهما سويا خلال عام ونصف زواج

بالأسود .. شمس الكويتية بإطلالة ناعمة من مصر

بالأحمر.. أنابيلا هلال تبرز أنوثتها بإلاطلالة من دبي

لمرضى الذئبة.. 12 نصيحة فعالة للحد من أعراضه

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ