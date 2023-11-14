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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القضاء عليها والردع.. مستشار نتنياهو يكشف سياسة إسرائيل مع حماس وحزب الله

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

وقال مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن سياسة إسرائيل تقوم على النصر في الجنوب والردع في الشمال.

وأوضح ريجيف في تصريحات لشبكة CNN، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تريد أن تكون قادرة على تركيز كل جهودها العسكرية على حماس في الجنوب، وعلى تدمير آلة حماس العسكرية واستعادة الرهائن. 

وأضاف: "وفي الشمال على الحدود الإسرائيلية مع لبنان نريد ردع حزب الله، ولكن لا نريد أن نرى تصعيدًا على الحدود الشمالية".

وأوضح ريجيف: "إذا كنا أقرب إلى إطلاق سراح الرهائن، ولست متأكدًا من أننا كذلك، ولكن إذا كنا أقرب، فذلك لأن حماس تتعرض لضغوط مذهلة".

وتأتي تصريحات كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن قصف مكثف حول الحدود الشمالية لـ إسرائيل مع لبنان خلال الليل وصباح الثلاثاء.

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تحاول الفصل بين المحتجزين الأجانب والإسرائيليين، مشيرة إلى أن الاحتلال يشترط الإفراج فقط عن الإسرائيليين.

ومنذ قليل، أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، نقلا عن مسئول أمريكي، بأن حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائن مقابل هدنة مؤقتة.

وحسب سي إن إن، قال المسئول الأمريكي، إنه على الرغم من قرب التوصل إلى اتفاق فإن المحادثات متقلبة ومن الممكن أن تنهار.

حماس: الاحتلال يشترط الإفراج فقط عن الرهائن الإسرائيليين

مسئول أمريكي: حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل لاتفاق لإطلاق سراح رهائن مقابل هدنة مؤقتة

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