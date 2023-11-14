عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"العنف الإلكتروني المستحدث".. ندوة تثقيفية بجامعة الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه

 

نظمت كلية الآداب جامعة الوادى الجديد، ندوة تثقيفية بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة عن: (العنف الإلكتروني المستحدث)، والتي حاضر بها د.منتصر صلاح فتحي أستاذ علم النفس الاكلينيكي المساعد بكلية الآداب، وذلك بحضور الدكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وإكرامي صباح مدير إدارة رعاية الشباب، وحنين عصام منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وأميرة أحمد سيد مسئول الأنشطة التوعوية بالوحدة، ومحمود جمال مسئول الحماية والتمكين بالوحدة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلبة الكلية.

صرح بذلك الأستاذ الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب وقال إن الهدف من عقد هذه الندوة يتمثل في التعرف على العنف الإلكتروني، وآثاره السلبية على شرائح المجتمع كافة، وكيفية الحد منه.

يأتي ذلك برعاية كريمة من الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي، والأستاذ الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وفي إطار المسئولية المجتمعية لجامعة الوادي الجديد ودورها التربوي في مواجهة كافة السلوكيات والظواهر السيئة في المجتمع، ومنها العنف الإلكتروني.

ومن جانبه أكد الدكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية أن اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي بالعنف باعتباره المادة التي تحتل صدارة الأخبار، جعل من هذه المنصات جزءًا فعالًا في تشكيل الوعي، وصناعة مؤشرات العنف والتطرف من خلال المفردات المستخدمة بالأخبار، أو من خلال الصور، والفيديوـ والبث الإخباري الحي.

الوادى الجديد .. بدء التجهيز لزراعة 280 ألف فدان محاصيل استراتيجية


وأكد خلف، أن المتغيرات المتسارعة نتيجة التقدم الرقمي، والانفتاح الكبير على التكنولوجيا، وتقليص المسافات والحواجز أسهمت في خلق حالة من التصادم بين بعض الثقافات والتقاليد وغيرها، حتى أصبحت هذه التقنيات الرقمية مصدرًا للتسلية، والتحرش، والابتزاز، والانتقام، والعنف ضد شرائح المجتمع المختلفة.

وأضاف الدكتور منتصر صلاح أستاذ علم النفس الإكلينيكي المساعد بكلية الآداب أن العنف الإلكتروني ظاهرة جديدة تضم مجموعة متعددة من الجرائم، وأشكال العنف الأخرى التي تتم عبر الإنترنت، بهدف أذية الأفراد، أو التسهيل لأفراد متحالفين، أو التهديد من خلاله، ما يتسبب بأضرار، ومعاناة جسدية، أو جنسية، أو نفسية، أو اقتصادية بالأفراد، بالإضافةً إلى استغلال الفرد من خلال نقاط ضعفه، وتعد هذه الآفة من أكبر التحديات التي تواجهها شبكة الإنترنت حاليًا، وهي من أسوأ أشكال العنف نظرًا لأنها أكثر تعقيدًا من العنف المباشر. 

وفي ختام كلمته أكد منتصر على أن الإنترنت تقنية فوائدها أكثر من مخاطرها، علينا ألا نحرم أطفالنا من هذه التقنية خوفًا من المخاطر، بل نعلمهم طريقة سليمة وآمنة لاستخدامها، وتوعيتهم بالمخاطر، واتباع السبل لحمايتهم ووقايتهم منها، ولا يوجد إنترنت آمن 100% فالمخاطر موجودة، وما يجب فعله تقليلها والحد من تأثيراتها إن حدثت.

وذكر الدكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الندوة تضمنت عدة محاور منها: تعريف العنف الإلكتروني المستحدث، وأسبابه، وأهدافه، ثم أنواع العنف الإلكتروني المستحدث العنف أشكاله، والآثار السلبية والمخاطر الاجتماعية للعنف الإلكتروني المستحدث، وخصائص العنف الإلكتروني المستحدث، وعلامات التعرض للعنف الإلكتروني المستحدث، وأخيرًا سُبل الوقاية من العنف الإلكتروني المستحدث.

ئون التعليم والطلاب ء هيئة التدريس الاجتماع أستاذ الإكلينيكي إسلام عامر الدكتور محمد عبد الطلابى الظواهر السلوكيات وكيل الكلية لشئون التعليم وحدة التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

موضوعات متعلقة

مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل .. ندوة بجامعة الوادي الجديد

ترشيحاتنا

تطور خطير.. جماعة الحوثي تعلن بدء استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

مفاتيح الحل من القاهرة.. عكاشة: إسرائيل لديها أهداف أكبر من صفقة الأسرى التبادلية

إعلان خطير من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الحرب على جنوب غزة

تقارير إعلامية: إطلاق نار كثيف في محيط مستشفى الشفاء في غزة

متخصص بالشأن الأمريكي: جيل جديد من السياسيين يرفض دعم بايدن غير المشروط لإسرائيل

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفصال بوسي وهشام ربيع.. أبرز صورهما سويا خلال عام ونصف زواج

بالأسود .. شمس الكويتية بإطلالة ناعمة من مصر

بالأحمر.. أنابيلا هلال تبرز أنوثتها بإلاطلالة من دبي

لمرضى الذئبة.. 12 نصيحة فعالة للحد من أعراضه

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ