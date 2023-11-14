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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ قانون: دعاوي قضائية ضد بايدن تتهمه بدعم إسرائيل بالعدوان على غزة|فيديو

جو بايدن
جو بايدن

قال الدكتور منير نسيبه استاذ القانون الدولي أن الوضع الانساني في قطاع غزة اصبح كارثة انسانية مصنوعة، صناعة بشرية عجيبة، فـ الاحتلال الاسرائيلي منذ اليوم الاول  للعدوان على قطاع غزة يستهدف المدنيين بشكل مباشر، والبنية التحتية لقطاع غزة فضلا عن منع وصول الماء والغذاء والوقود وقطع الانترنت والاتصالات والكهرباء فضلا عن القصف الشديد الذي أدى على مدى الأيام لاستشهاد ما يتجاوز ١١ ألف شهيد.

 دعاوي قضائية ضد إسرائيل

وأضاف منير نسيبه في مداخلة عبر خاصية "zoom" من القدس  في برنامج مصر جديده الذي يذاع عبر قناة etc ، أن تركيز القصف على مدينة غزة حتى تم تدميرها بالكامل وقام بتهجير سكان شمال قطاع غزة إلى الجنوب علما بأنه لايوجد مكان آمن في الجنوب.

وأوضح أن المنظمات الحقوقية الدولية أكدت أن جرائم الاحتلال في قطاع غزة ترقى لمستوى الإبادة الجماعية وهي جريمة مركبة أعلى مستوى من الجرائم.

وأشار إلى أن هناك دعاوي قضائية ضد إسرائيل وضد بايدن في المحاكم الأمريكية بأنه الداعم الرئيسي لإسرائيل بالسلاح والعتاد والغطاء الدولي ضد جرائمها لذلك فهو شريكة معاه في العدوان على غزة.

واستطرد أن أمريكا ترفض بشكل ديقاطع وقف إطلاق النار وتشجع الاحتلال بالإستمرار في عمليته العسكرية.


 

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