دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي بسبب جرائم الإبادة الجماعية في غزة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن منظمة حقوقية أمريكية، رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب فشله في منع الإبادة الجماعية في غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ووفقا للصحيفة فقد تضمنت الدعوى المرفوعة في محكمة نيويورك نيابة عن مركز الحقوق الدستورية (CCR)، أن تصرفات إسرائيل تشمل القتل الجماعي، واستهداف البنية التحتية المدنية والترحيل القسري، وتصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وأكد المركز أن الاتفاقية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية لعام 1948 تلزم الولايات المتحدة والدول الأخرى باستخدام قوتها ونفوذها لوقف الحرب.

ووفقا للصحيفة العبرية فقد رفض البيت الأبيض التعليق على الدعوى ضد بايدن.