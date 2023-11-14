بسبب فروق العملة.. أرباح الشرقية للدخان تتراجع 20%

أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، تراجع أرباحها بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2023

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة الشرقية - إيسترن كومباني، تحقيق صافي ربح بلغ 1.124 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 1.405 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات إيسترن كومباني خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 3.12 مليار جنيه، مقابل صافي إيرادات بلغ 4.62 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأضافت الشركة أنها حققت خسائر فروق عملة بقيمة 668 مليون جنيه مقابل أرباح فروق عملة بلغت 1.99 مليار جنيه في الربع المقارن من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الشرقية - إيسترن كومباني حققت صافي ربح بلغ 7.65 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023، مقابل أرباح بلغت 4.03 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفع صافي إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 17.95 مليار جنيه، مقابل صافي إيرادات بلغ 17.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.