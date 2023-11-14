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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: نهاية نتنياهو السياسية قريبة.. وفي إسرائيل يعتبرونه خائنا

نتنياهو
نتنياهو

قال إيهاب جبارين، باحث في الشأن الإسرائيلي، إن مشكلة نتنياهو لم تبدأ في 7 أكتوبر فقط، إذ أن إسرائيل كانت تعاني من كل التبعيات فيما يتعلق بالتعديلات القضائية، والتي عملت على تشرذم المجتمع الإسرائيلي، إذ أن التعديلات القضائية السطحية أدت لشرخ أفقي داخل العمق الإسرائيلي وقسمها بكل المفاهيم الاجتماعية، والاقتصادية، والعرقية، والطائفية، والصهيونية إلى قسمين. 

باحث يتحدث عن نتنياهو والحرب في فلسطين 

وأضاف "جبارين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن نتيناهو يتلاعب بإسرائيل على مدى 10 سنوات بكل ما تحمله المعنى من كلمة، وحتى يوم 7 أكتوبر يعتبر نتنياهو فاسد وفاشل لدى الأغلبية في إسرائيل، لافتا إلى أن ما أغضب الإسرائيليون حدوث مزق في مؤسسة الجيش في عملية طوفان الأقصى، وتم تحميل رئيس الشاباك ورئيس الأركان في الجيش المسؤولية عن عملية طوفان الأقصى، ولم يتحمل نتنياهو المسؤولية، وهو ما يُعتبر خيانة مباشرة للأمانة التي يتحملها نتنياهو. 

وتابع الباحث في الشأن الإسرائيلي، أن الكل في إسرائيل يشكك في مصداقية الحرب في فلسطين، إذا كان يقودها من أجل فلسطين من أجل نفسه، وفي نهاية المطاف نتنياهو يخرج من هذه الحرب للمصير الذي ينتظره، إذ أن نهاية الحرب تعني نهاية حياة نتنياهو السياسية، وحاول على مدى الفترة الأخيرة أن ينهي حياته كتشرشل المنقذ لإسرائيل. 

نتنياهو إسرائيل التعديلات القضائية فلسطين يوسف الحسيني برنامج التاسعة

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