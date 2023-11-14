خبير فلسطيني: نتنياهو انتهى سياسيا ويدفع ضريبة ما فعله

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن نتنياهو قد انتهى سياسيا كقانون وكشخص سياسي بإسرائيل و يدفع ثمن كل ما فعله، و حتى القضايا التي كان متهم بها قبل الحرب سوف يُحاكم عليها.

أوضح "مطاوع"، خلال مداخلته ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن اليمين بذل جهود طوال سنوات طويلة من أجل قتل أي فكرة لها علاقة بحل الدولتين أو عملية السلام، و استطاع أن يعطلها بشكل كبير.

ولفت إلى أن اليمين لا يريد الوصول إلى هذا المسار لذلك سيبذل كل جهوده خلال هذه الفترة لتدمير أي شيء يصل إلى هذا المسار.

إحباط أي ضغط على إسرائيل لوقف الحرب

وتابع، أن "أفي ديختر" كان رئيس المخابرات قديما و بالتالي هو إنسان يفهم تماما ما يقول و ما تحدث به فيما يتعلق بالنكبة هو شكل من أشكال التهديد الفعلي بوجود نكبة للشعب الفلسطيني، حتى يمنعوا أي أحد مستقبلا من مقاومة إسرائيل، و أن الهدف من كل التصريحات هو إحباط أي مسار أو ضغط على إسرائيل لتوقف حربها.