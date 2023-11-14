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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاي تخزن العدس المطبوخ طول الشتا.. اكتشف الطريقة

العدس
العدس


لا يعرف الكثير من الأشخاص تخزين العدس المطبوخ لاستخدامه لاحقًا وتسهيل مهمة الطهى على ربة المنزل

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية تخزين العدس المطبوخ  سواء في الثلاجة أو الفريزر وفقا لما جاء في موقعginabnutrition:

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دعهم يبردوا: قبل تخزين العدس المطبوخ، تأكد من تبريده إلى درجة حرارة الغرفة.

إذا قمت بتخزينها وهي لا تزال ساخنة، فإنها يمكن أن تطور البكتيريا وتفسد بشكل أسرع.

قم بتخزينه في حاوية محكمة الإغلاق:  يجب  تخزين العدس المطبوخ في حاوية محكمة الإغلاق لمنعه من التبلل.

قم بتبريده على الفور: يجب تبريد العدس المطبوخ مباشرة بعد الطهي وقم بتخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى خمسة أيام.

العدس
العدس


قم بتجميده للتخزين على المدى الطويل: إذا كنت لا تخطط لاستخدام العدس المطبوخ في غضون خمسة أيام، يمكنك تجميده للتخزين على المدى الطويل.

ضعها في حاوية آمنة للتجميد أو كيس بسحاب وقم بتخزينها في الفريزر لمدة تصل إلى ستة أشهر.

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