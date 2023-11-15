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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تسمح بإدخال 24 ألف لتر ديزل لشاحنات الأمم المتحدة بغزة.. تفاصيل

علم الكيان الصهيوني
علم الكيان الصهيوني

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلًا عن مصادر إغاثية، بأن إسرائيل قررت السماح بإدخال 24 ألف لتر ديزل لشاحنات الأمم المتحدة المستخدمة بالعمليات الأممية بقطاع غزة.

من جانبه، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن إسرائيل تعتزم السماح لشاحنات الأونروا في غزة التزود بالوقود عند معبر رفح اليوم الأربعاء، وفقًا لما قالته أربعة مصادر أمريكية وإسرائيلية.

وقالت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى والمستشفيات إنها بحاجة ماسة إلى الوقود لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين في غزة وتشغيل المولدات التي تزود المستشفيات بالطاقة.

وإذا تمت إعادة التزود بالوقود اليوم الأربعاء، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها إسرائيل بدخول كمية كبيرة من الوقود إلى غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكر متحدث باسم الأونروا أنه ليس لدى الوكالة معلومات لتقديمها عندما سئل عما إذا كان سيتم السماح لشاحنات الوكالة بالتزود بالوقود يوم الأربعاء.

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، دعا أمس الثلاثاء إلى السماح بدخول الوقود إلى غزة.

وقال لازاريني في بيانه: "أطلقت الأونروا أجراس الإنذار بشأن وضع الوقود قبل ثلاثة أسابيع، محذرة من استنزاف إمداداتها بسرعة، وتأثير ذلك على عمليات إنقاذ الأرواح".

وأضاف: "منذ ذلك الحين، قمنا بتقنين استخدام الوقود بشكل كبير وحصلنا على الكميات المحدودة الموجودة مسبقًا والمخزنة في مستودع داخل قطاع غزة، من خلال التنسيق الوثيق مع السلطات الإسرائيلية. المستودع الآن فارغ".

وتابع قوله "من غير المعقول أن تضطر الوكالات الإنسانية إلى التسول للحصول على الوقود والعمل على أجهزة دعم الحياة. منذ بداية الحرب، تم استخدام الوقود كسلاح حرب ويجب أن يتوقف هذا على الفور".

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