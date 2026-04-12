جامعة الدول العربية تنظم ندوة حول انعكاسات التنوع على الهوية

تنظم جامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الإعلام والاتصال (إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية)، ندوة فكرية موسعة بعنوان: "انعكاسات التنوع على الهوية العربية: نحو مقاربة تكاملية"، وذلك يومي 14 و15 أبريل 2026، بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

وتأتي الندوة ضمن الخطة العلمية السنوية لعام 2026 والشبكة العربية لمراكز الفكر، حيث تهدف إلى توفير منصة للحوار بين الخبراء والمتخصصين وصنّاع القرار، لمناقشة التحديات والفرص التي يفرضها التنوع على الهوية العربية.

تسعى الفعالية إلى تعزيز التبادل الفكري من خلال طرح رؤى وحلول مبتكرة للتعامل مع قضايا التنوع، إلى جانب العمل على صياغة استراتيجيات تدعم بناء هوية عربية مرنة وشاملة.

كما تركز على استكشاف سبل تحويل التنوع إلى عنصر قوة يدعم التكامل العربي بدلًا من أن يكون عامل تفرقة، فضلًا عن استشراف مستقبل الهوية العربية خلال العقود المقبلة.

تشهد الندوة جلسات حوارية معمقة ترتكز على أربعة محاور أساسية، تشمل المقاربة التكاملية لقضية الهوية، وإدارة التنوع في إطار الدولة الوطنية، ودور الفضاء الرقمي والإعلام في تشكيل الوعي الهوياتي، إضافة إلى قراءة مستقبلية لمسار الهوية في العالم العربي.

وتعكس هذه الندوة حرص جامعة الدول العربية على ترسيخ دورها كمنصة محورية للحوار الفكري حول القضايا الاستراتيجية التي تمس واقع ومستقبل العمل العربي المشترك.