فرح الكردي تكشف خدع إسرائيل في تزييف الحقائق بالذكاء الاصطناعي.. فيديو

قالت فرح الكردي صانعة محتوى على السوشيال ميديا ، إن إسرائيل تتعمد استخدام الذكاء الاصطناعي في تزييف الحقائق ، وإظهار أن الناس تتعاطف معاهم .

وتابعت فرح الكردي ، خلال استضافتها ببرنامج صاحبة السعادة ، والمذاع على فضائية " دي ام سي " ، أنه لابد من محاربة العدو بنفس أدواته الحديثة ، ويجب أن يكون هناك دعم من خلال الفيديوهات القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت ، إلى أن هناك تواجد كبير للصحفيين الفلسطينين ، وهي تتابع بشكل شخصي ٣ منهم .

وأوضحت أهمية أن يكون هناك توسع للفيديوهات باللغة الانجليزية ، متابعة :" الناس برا بيتعملها غسيل مخ من خلال الاعلام الصهيوني ".