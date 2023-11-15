بوتين يشكر الرئيس السيسي على المساعدة في إجلاء الروس من غزة

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لنظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدة مصر في إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وحسب "روسيا اليوم"، قال الكرملين في بيان صادر عقب الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي وبوتين، الثلاثاء، إن الجانبين "واصلا مناقشة الأوضاع المتفاقمة للغاية في غزة.

وأعرب الجانبان عن القلق العميق إزاء التزايد غير المسبوق لعدد الضحايا بين السكان المدنيين، بمن فيهم آلاف النساء والأطفال.

وجرى التأكيد على الأهمية المبدئية لوقف إراقة الدماء بأسرع ما يمكن، وتحرير الرهائن وتقديم المساعدة الطبية للسكان المدنيين في غزة دون أي عائق.

وأكدت روسيا ومصر "تشابه مواقفهما إزاء تسوية الوضع في المنطقة من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع إسرائيل بسلام وأمن، وذلك على أساس الوثائق القانونية الدولية المعترف بها".

كما اتفق الزعيمان على مواصلة الاتصالات بينهما.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي قال في وقت سابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين.

وأضاف: "وقد اتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك.