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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوال عملاق.. أسعار iphone 14 Plus فى الكويت

iphone 14 Plus
iphone 14 Plus

يبحث دوماً محبو مشاهدة المحتوى على هواتفهم الذكية عن الإصدارات ذات الأحجام الكبيرة لتحسين الشاشة وفى نفس الوقت البطارية التى تضمن أطول وقت ممكن، وفى هذه الفئة من الناحية الأقل  سعراً سيكون جوال آيفون 14 بلس أفضل ترشيح.

بلغ سعر جوال iphone 14 Plus في الكويت سعة 128 جيجابايت مقابل 327 ديناراً كويتياً، وسعة 256 جيجابايت بسعر 329 ديناراً، وسعة 512 جيجابايت بسعر 369 ديناراً.

يأتى جوال iphone 14 Plus بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10 و Dolby Vision، بمعدل تحديث 120 هرتز قى الثانية، ومحمية بطبقة سيراميك مضاعفة ضد الخدش، ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

 

 iphone 14 Plus

يطرح جوال iphone 14 Plus كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل جوال iphone 14 Plus بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 17.

 iphone 14 Plus

يوفر جوال iphone 14 Plus بطارية سعة 4323 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

تستطيع اقتناء جوال iphone 14 Plus فى 5 ألوان وهي :الأسود، البنفسجي الفاتح، الأزرق الفاتح، الأحمر، والأبيض.

آيفون 14 بلس iPhone الكويت آيفون iPhone 14 Plus

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