محمد فاروق لـ عمرو وردة: ليه بتعمل في نفسك كده

وجه الإعلامي محمد فاروق رسالة لعمرو وردة بعد فقد تعاقده مع فاركو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق: ليه يابني بتعمل في نفسك كدا انت موهوب .

واستقر مسئولو نادي فاركو على فسخ التعاقد مع عمرو وردة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالتراضي بين الطرفين، بناء على توصية الجهاز الفني بقيادة خالد جلال.

ونشر عمرو وردة عبر حسابه على انستجرام صورة له وعلق قائلا "يوم التدريب يا ناس مفيش ضمير".

وكان عمرو وردة انضم إلى صفوف نادي فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف نادي أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي، ليرحل عن صفوف الفريق البرتقالي بعد أقل من 6 أشهر.