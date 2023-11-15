الرئيس السيسي يوجه بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع للشعب الفلسطيني.. نواب: خطوة تؤكد دور مصر التاريخي تجاه القضية

أعضاء البرلمان عن توجيهات السيسي بتوفير إمدادات إضافية لغزة:

الدولة المصرية تضرب نموذجا للانتصار للقومية العربية وهويته

مصر لن يتخلي عن القضية الفلسطينية حتي حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

خطوة تؤكد دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التى تجلت فى التوجيه الرئاسي بشأن توفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة تبلغ 650 طناً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.

واكد النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة المصرية تضرب نموذجا للانتصار للقومية العربية وهويتها، بما يبذلونه من جهد واسع وتسخير لكل ما لديهم من طاقات لأجل نصرة ودعم الشعب الفلسطيني.

فى البدايةـ أشاد ايفلين متي عضو مجلس النواب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التى تجلت فى التوجيه الرئاسي بشأن توفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة تبلغ 650 طناً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.

تضرب نموذجا للانتصار للقومية العربية وهويتها

وقالت “متي” لـ"صدي البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة المصرية تضرب نموذجا للانتصار للقومية العربية وهويتها، بما يبذلونه من جهد واسع وتسخير لكل ما لديهم من طاقات لأجل نصرة ودعم الشعب الفلسطيني.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن مصر قدمت وحدها إجمالي شاحنات مساعدات وصلت إلى نحو 337 شاحنة بحمولة 6740 طنا من المساعدات، بواقع 238 شاحنة من المساعدات الغذائية تحتوي على 4760 طن مساعدات، وهو ما يعكس مركزية القضية الفلسطينية والتي تعد قضية الشعب المصري كله الذي لن يتخلى عنها وسيظل خلفها حتى حصول الشعب الشقيق على حقوقه.

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن جهود الشركة المتحدة والتحالف الوطني وحياة كريمة، تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لافتة إلى أنه منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة الفلسطينية الأخيرة ويتسارع المصريون كلا في مكانه لتقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، وهو ما يعبر عن جوهر الشعب المصري وإصراره تقديم يد العون والمساندة بمختلف أشكالها حتى تجاوز تلك المحنة، وذلك رفضا للعدوان والتهجير العرقي والإبادة الجماعية والتمسك بكل المواثيق الدولية تجاه الإنسانية.

ومن جانبها، أشادت غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة تبلغ 650 طناً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.

تقديم الدعم والمساندة والمساعدة للشعب الفلسطيني

وقالت “عجمي” لـ"صدى البلد"، إنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة والرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحريص على تقديم الدعم والمساندة والمساعدة للشعب الفلسطيني الشقيق، وظهر ذلك جليا خلال الاونة الاخير من اطلاق القافلة الأولى للتحالف الوطني والإعلان عن المبادرة الخاصة بالتبرع بالدم في كل ربوع المحروسة، وتطوع أطقم طبية لعلاج المصابين بغزة.

واستكملت النائبة حديثها قائلة: أن "المتحدة " ايضا عملت على نشر الوعي بعدالة القضية الفلسطينية وإلقاء الضوء على بطولات وتضحيات الشعب الفلسطيني في سبيل الدفاع عن أرضه ودعمه في جميع الجهود التي تسعى إلى حل سلمي وعادل، وتجسيد صوت الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، مشيرة إلى أن العالم كله يشهد بما قدمته الدولة المصرية من أكبر قوافل والآلاف من أطنان المواد الغذائية والطبية وكل ما يلزم للأشقاء في فلسطين.

وبدوره، ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طنًا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وقال ”أبو العطا“ في تصريحات له أن توجيهات الرئيس السيسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية بقيمة 650 طنًا للشعب الفلسطيني هو استكمالًا للدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تزال تمارس دورها الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية بدبلوماسية شديدة أثبتت مدى فعاليتها عبر التاريخ.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تواصل دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية من خلال تحركات القيادة السياسية على كافة الاتجاهات الإقليمية والدولية، وعلى كافة المحاور الاستراتيجية سواء الإنسانية أو السياسية، بما يضمن الوصول لحل عاجل وفوري للأزمة.

وأكد ”أبو العطا“ أن نجاح جهود الدولة المصرية في إعادة فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني يؤكد قوة الدولة المصرية وجهودها ومواقفها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، ونجاح إرادة الدولة في هذا الصدد، خاصة أن معبر رفح يمثل نقطة الدخول الرسمية الوحيدة إلى قطاع غزة والتي تُعد بمثابة شريان حياة لإيصال المساعدات الدولية إلى القطاع.

واختتم: «الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية، ودور مصر المحوري في دعم عملية السلام الشامل والعادل بالمنطقة، وتوصيل المساعدات على نطاق يتناسب مع الحجم الهائل لاحتياجات سكان غزة، واستمرار مطالبة الدولة المصرية بالوقف الفوري لإطلاق النار لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة يؤكد أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي لم ولن تدخر جهدًا تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ولن تتخلى عنهم قبل الوصول إلى حلول نافذة لقضيتهم».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة، ووجود رصيد مطمئن منها.

وتناول الاجتماع جهود المضي قدماً في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية، واستكمال المشروع القومي للصوامع، لتأمين مخزون كاف من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري،

ووجه الرئيس بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة تبلغ 650 طناً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.