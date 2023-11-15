إسرائيل توافق على إدخال 24 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في فرق الإغاثة، صباح اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وافقت على إدخال 24 ألف لتر من وقود الديزل إلى قطاع غزة لتزويد شاحنات الأمم المتحدة بالوقود.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فأن ذلك ياتي في ظل تقارير عن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.

وفي وقت سابق، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة فورًا.

وأعاد بوريل نشر تدوينة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش حول سوء الأوضاع في غزة عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال بوريل "أشارك الأمين العام للأمم المتحدة في حزنه البالغ إزاء الوضع المروع والخسائر الفادحة في الأرواح في العديد من مستشفيات غزة"، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة فورًا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش دعا مجددًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة "من أجل الإنسانية".