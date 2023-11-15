عمرو وردة يبكي ويعترف بأخطاء الصغر ويطالب الجماهير بمساندته.. فيديو

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" عمرو وردة لاعب المنتخب المصري، يخرج عن صمته ويرد على منتقديه: الله غفور رحيم وأنا مريض نفسي وأحتاج إلى الدعم".

وجاء في التقرير أنه بعد أنباء فسخ تعاقد اللاعب عمرو ورده مع نادي فاركو، خرج ليرد على منتقديه.

وأوضح التقرير أن اللاعب يدفع أخطاء فعلها وهو في سن صغير، وأن اللاعب يطالب الجماهير بمساندته ليعود إلى مستواه.

وقال عمرو ورده خلال التقرير:" كل واحد بيعمل غلط، وأنه إنسان مثل أي بشر، ولكن هو يعاني من مشكلات كثيرة، بسبب ما ينشر عليه".

وأوضح" ربنا غفور رحيم، اللي بيغلط ويستغفر ربنا بيحبه، الله غفور رحيم وأنا مريض نفسي وأحتاج إلى الدعم".

و قال وردة وهو يبكي: "حسبي الله ونعم الوكيل .. عايزين تخلصوا عليا وأبطل كورة ليه، خلوا بتوع قبرص يشتموني.. عمرو وردة: ربنا غفور رحيم.. ومحتاج الناس تكون جنبى.. وناس كتير ربنا ساترها بجد".