عمرو وردة ينفجر غضبا: عايزين تخلصوا عليا وأبطل كورة ليه

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات عمرو وردة بعد فسخ تعاقده مع فاركو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و قال وردة وهو يبكي عبر مداخلة هاتفية : حسبي الله ونعم الوكيل .. عايزين تخلصوا عليا وأبطل كورة ليه.

وتابع :خلوا بتوع قبرص يشتموني.. عمرو وردة : ربنا غفور رحيم.. ومحتاج الناس تكون جنبى.. وناس كتير ربنا ساترها بجد

واستقر مسئولو نادي فاركو على فسخ التعاقد مع عمرو وردة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالتراضي بين الطرفين، بناء على توصية الجهاز الفني بقيادة خالد جلال.

ونشر عمرو وردة عبر حسابه على انستجرام صورة له وعلق قائلا "يوم التدريب يا ناس مفيش ضمير".

وكان عمرو وردة انضم إلى صفوف نادي فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف نادي أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي، ليرحل عن صفوف الفريق البرتقالي بعد أقل من 6 أشهر.