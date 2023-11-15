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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يجب تغيير سياسة التوزيع.. شعبة الدخان: أزمة السجائر في مصر سببها جشع التجار

السجائر
السجائر

أكد المهندس إبراهيم  إمبابي، رئيس شعبة الدخان بـ اتحاد الغرف التجارية، أن  أزمة السجائر ستظل مستمرة لـ يوم الدين، إذا لم يتم تغيير الهرم التوزيعي للسجائر فستظل المشكلة قائمة.

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وأضاف رئيس شعبة الدخان بـ اتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يتحدث عن هذه المشكلة منذ 5 أشهر، وأن ما يحدث هو تكرار لحل المشكلة بنفس الطريقة، فستظل الأزمة.

وأوضح أن المشكلة تتلخص في وجود تاجر جشع، يستغل السوق، ويعطش السوق، من السلعة ويرفع الأسعار، ولذلك يجب أن يكون هناك تعديل لتوزيع السجائر.

وكشف أن هناك بعض أنواع السجائر ستخرج من السوق، ولذلك هناك أزمة ستحدث في الفترة المقبلة، ولذلك على الجميع توخي الحذر.

وتابع:" زيادة الإنتاج مهما كان لن يغطي السوق في حالة وجود التاجر الجشع، الذي يخزن السجائر".

 

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