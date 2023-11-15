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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«5 محي الدين أبو العز» يتصدر سينمات السعودية وتراجع «سكر»

صدى البلد

تمكن فيلم 5 محي الدين أبو العز من الدخول إلى قائمة الأعمال المصرية الأعلى تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي لهذا الأسبوع. 

 

واحتل فيلم 5 محي الدين أبو العز المركز الأول في قائمة الأعمال المصرية الأعلي تحقيقا للإيرادات في السينمات السعودية، بينما جاء في المركز الثاني فيلم “فوي فوي”، وتراجع فيلم “ سكر ” هذا الاسبوع للمركز الثالث والأخير، بعدما كان يتصدر القائمة. 

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فيلم 5 محي الدين أبو العز من بطولة أحمد فتحي ، هاجر الشرنوبي ، محمد جمعة ، مصطفي أبو سريع ، نور قدري ومن إخراج  شادي علي . 

 

ويجسد الفنان أحمد فتحى في فيلم «5 محيي الدين أبو العز» شخصية شاب يحاول السفر إلى الخارج للعمل، لكنه يكتشف اتهامه بجريمة قتل، حيث يتشابه اسمه مع اسم شخص آخر، ويبحث خلال أحداث الفيلم عن صاحب الاسم الحقيقى في مواقف كوميدية.

 

اما فيلم فوي  فوي فهو تأليف وإخراج عمر هلال، ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية ، ويقوم ببطولته كل من محمد فراج ونيللي كريم . 

 

تدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛  حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

 

السينمات السعودية فوي فوي مصطفى أبو سريع نيللي كريم فيلم فوي فوي الفنان احمد فتحى

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