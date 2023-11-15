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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلة وإصابة والديها فى حادث تصادم على الطريق الحر بالقليوبية

نقل الجثة
نقل الجثة

لقيت طفلة مصرعها واصيب والديها إثر تصادم بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى والمصابين حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية. 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة الطفلة مريم حسين، طالبه بالصف الخامس الابتدائي، وأصيب والداها ووالدتها جراء الحادث بإصابات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين محافظة الدقهلية.
جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصابين، والسيارة المتسببة في الحادث وقائدها.

القليوبية الصف الخامس الابتدائي المباحث الجنائية تحريات المباحث الجنائية تقرير الصفة التشريحية طريق شبرا بنها طريق شبرا بنها الحر

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