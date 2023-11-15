هل يجوز صيام يوم مولدي وإحياء ليله بالذكر والصلاة؟.. الافتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن احتفال الإنسان بيوم ميلاده بصفة عامة من الأمور التي لا حرج فيها شرعا، ما دامت في حدود الأدب والانضباط بضوابط الشرع، ولا يقع فيه شيء من المحرمات؛ لأن هذا الاحتفال عبارة عن تذكر هذا اليوم، والفرح فيه بنعمة وفضل الله تعالى إيجادا وإمدادا، كما أنه يتسبب في إشاعة ونشر البهجة والسرور في حق من يتعلق به اليوم المذكور.

يقول ابن عطاء الله السكندري في حكمه المشهورة: "هو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد ثم بتوالي الإمداد".وأوضحت في فتوى لها، أنه ورد الأمر القرآني بالتذكير بأيام الله تعالى؛ كما في قوله سبحانه: ﴿وذكرهم بأيام الله﴾ [إبراهيم: 5]، ولا شك أن أيام الميلاد من أيام الله تعالى؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم الإثنين من كل أسبوع؛ شكرا لله تعالى على نعمة إيجاده صلى الله عليه وآله وسلم، واحتفالا بيوم ميلاده الشريف؛ فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الإثنين فقال: «ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت -أو أنزل علي- فيه» رواه مسلم.

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا بنية قضاء أيام من رمضان

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا بنية قضاء أيام من رمضان؟” ، وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن قضاء رمضان أو صيام النذور أو صيام الكفارات، يجوز فى أي وقت ما عدا خمسة أيام.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أن الأيام التى لا يجوز الصيام فيها هى أيام العيدين وأيام التشريق الثلاثة "11 و12 و13 من شهر ذي الحجة".

وأشار أمين الفتوى إلى أنه يجوز الصيام يوم الجمعة منفردا بنية قضاء ما على من رمضان أو بنية الكفارة أو بنية النذر ولا توجد مشكلة.

وأكد أنه بناء على ما سبق يجوز للسائلة قضاء ما فاتها من أيام من رمضان في يوم الجمعة ويمكن أن تصومه منفردا ولا حرج في ذلك.

هل يجوز صيام يوم الإثنين بنية التطوع وقضاء رمضان

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه يجوز للشخص أن يصوم الأيام التي عليه في الأيام القمرية من كل شهر والاثنين والخميس، لافتا إلى أنه بذلك جمع بين نيتي صيام القضاء والنوافل.

وأجاب وسام، بأحد البرامج الفضائية، عن سؤال متصلة: "هل يجوز صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان في أيام 13 و14 و15 من كل شهر وكذلك الاثنين والخميس؟"، قائلا: "يجوز الجمع بين نيتين في الصيام، ولكن تكون نية القضاء مقدمة على النوافل لأن القضاء أولى وأهم".