الأمم المتحدة تطالب بعدم تحويل مستشفيات غزة لساحات قتال

قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة حماية المرضى والأطقم الطبية والمدنيين يجب أن تعلو أي اعتبار آخر .



واضاف المنسق الأممي للإغاثة قائلا:" المستشفيات لا يجب أن تكون ساحات للقتال ، أشعر بالفزع من تقارير الهجمات العسكرية في مستشفى الشفاء بغزة ".

اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفى القدس نتيجة القصف العنيف.

وكانت قد أبلغت حركة حماس في تسجيل صوتي بأنها مستعدة للإفراج عن 50 طفلا وامرأة محتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة تتضمن وقفا لإطلاق النار وتمكن من إدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة.

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في تسجيل صوتي عرضته فضائية يورونيوز، إن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها مستعدة لإطلاق سراح 50 طفلا وامرأة محتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة مدتها خمسة أيام تتضمن وقفا لإطلاق النار، وتمكن من إدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة.

