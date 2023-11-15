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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: التوغل العسكري الإسرائيلي في مستشفى الشفاء بغزة يثير القلق بشدة

صدى البلد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، انها فقدت الاتصال مجددا مع الأطقم الطبية بمستشفى الشفاء .


واضافت الصحة العالمية:" التوغل العسكري الإسرائيلي في مستشفى الشفاء بغزة يثير القلق بشدة".

الصحة العالمية تعلن خروج مستشفى الشفاء في غزة عن الخدمة


اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفى القدس نتيجة القصف العنيف.

وكانت قد أبلغت حركة حماس في تسجيل صوتي بأنها مستعدة للإفراج عن 50 طفلا وامرأة محتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة تتضمن وقفا لإطلاق النار وتمكن من إدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة.

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في تسجيل صوتي عرضته فضائية يورونيوز، إن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها مستعدة لإطلاق سراح 50 طفلا وامرأة محتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة مدتها خمسة أيام تتضمن وقفا لإطلاق النار، وتمكن من إدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة.

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