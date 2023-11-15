نائب إيراني يقدم اقتراحًا ضد وزير الخارجية بسبب السياسة “السلبية” تجاه الاحتلال

قدم عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اقتراحا بلوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال.

قدم العضو طلبه كاحتجاج رسمي على سياسة الحكومة التي يدعي أنها متساهلة للغاية تجاه إسرائيل.

وفي اقتراحه، أكد محمود عباس زاده مشكيني أن إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي كانت “سلبية” فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال مشكيني إن هناك تحولا في سياسة طهران تجاه إسرائيل.

وانتقد ما وصفه باعتدال موقف إيران قبل الصراع في غزة والذي ينص على أنه "يجب محو إسرائيل من على وجه الأرض".



وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال حسين أمير عبد اللهيان إن توسيع نطاق الحرب في غزة أمر لا مفر منه بسبب العدوان الإسرائيلي المتزايد.



ولم يكن من الواضح ما الذي كان يعنيه بـ "التوسع الحتمي" للصراع وما إذا كان هذا سيمتد إلى عمل إيراني مباشر يتجاوز دعم طهران الحالي للجماعات المسلحة في المنطقة، بما في ذلك حزب الله.