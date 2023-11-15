بعد تداول المنشور على «فيس بوك».. الأمن يكشف حقيقة محاولة اختطاف طالب بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تعليقا لأحد الأشخاص بشأن قيام 4 مجهولين باستيقاف طالب حال خروجه من أحد المساجد بمحافظة الدقهلية واصطحابه لأحد الشوارع الفرعية وتركه لدى قيام المارة بالتدخل، مدعياً أنها محاولة سرقة أو اختطاف.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله كما تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن.

وقد أمكن تحديد والدة الطالب المذكور، وبسؤالها نفت تعرض نجلها لمحاولة سرقة أو اختطاف.

وأفادت بأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه عقب خروجه من أحد المساجد، قام 4 أطفال بجذبه من ملابسه إلى أحد الشوارع المجاورة للمسجد على سبيل المزاح.