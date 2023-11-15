عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد شكوى المواطنين.. محافظة الجيزة تعيد فتح شارع بالعمرانية أغلقه سكان عقار

فتح شارع مغلق
فتح شارع مغلق

قامت محافظة الجيزة بإعادة فتح شارع تخطيطى بحى العمرانية يقع في تقاطع شارع مصر والسودان أعلى نفق الهرم مع شارع إبراهيم عبد الفتاح.

جاء ذلك عقب تلقي الصفحة الرسمية للمحافظة شكوى مواطني الشارع من قيام سكان أحد العقارات بإقامة أسوار بالمخالفة أغلقت بها الشارع والطريق العام ومسار المواطنين إلى شارع الأهرام،  وتسببت في إعاقة الحركة المرورية. 

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية بإزالة جميع التعديات على الطريق العام وخط التنظيم بالشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع المتابعة الدورية للشارع للتأكد من عدم تكرار المخالفة. 

ووجه المحافظ عقب إزالة الأسوار والمخالفات بتنفيذ أعمال توسعات ورفع كفاءة للشارع وصيانة لأعمدة الإنارة وتحسين مستوى النظافة وعدم السماح بوجود أى إشغالات.

وأكد المحافظ ضرورة الاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة للمواطنين وسرعة حلها وإزالة أي معوقات لتحسين الخدمات المقدمة لهم. 

وشملت جهود محافظة الجيزة فتح جراج للسيارات تسببت مخالفة غلق الشارع وبناء الأسوار في إعاقة دخول السيارات إليه، وذلك في إطار الاستجابة  لشكوى المواطنين.

IMG-20231115-WA0015
IMG-20231115-WA0015
IMG-20231115-WA0011
IMG-20231115-WA0011
IMG-20231115-WA0012
IMG-20231115-WA0012
IMG-20231115-WA0014
IMG-20231115-WA0014
IMG-20231115-WA0013
IMG-20231115-WA0013
IMG-20231115-WA0016
IMG-20231115-WA0016
IMG-20231115-WA0018
IMG-20231115-WA0018
IMG-20231115-WA0017
IMG-20231115-WA0017
أزالة كافة التعديات أحمد راشد محافظ الجيزة إعاقة الحركة المرورية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية شارع الأهرام شارع مصر شارع مصر والسودان محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء.. شاهد

الظهير الأيسر لـ بيراميدز يرغب في الانضمام للأهلي

مدرب سلة الأهلي يكشف حقيقة الاعتداء على أوجستي في مباراة الزمالك.. فيديو

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بمدينة الحوامدية|شاهد

محافظة الجيزة: رفع 2600 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات بهضبة الأهرام.. صور

محافظ الجيزة: الدولة حريصة على تمكين وتأهيل الشباب لبناء الجمهورية الجديدة

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان مهرجان التمور بنادي الزراعيين

رش وعلاج 2081 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية مجانية في الجيزة

محافظ الجيزة : إزالة 50 ألف متر تعديات على أراض زراعية بأبو النمرس

بحضور وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين..افتتاح مهرجان الجيزة للتمور اليوم

يديره طالبين..غلق وتشميع مركز طبي غير مرخص بمدينة العياط في الجيزة|شاهد

ترشيحاتنا

سقوط تاجر مخدرات بحوزته 47 كيلو حشيش في القاهرة

سر اعتذار مجلس الأهلي عن زيارة نادي الزمالك غدا| سبب إنساني أم تراجع؟

إغلاق ميناء الصيد البحري ببرج البرلس لسوء الأحوال الجوية

مدرب إنبي: رحيل أوسوريو مفيد للزمالك وهذه نصيحتي لكولر في قيادة الأهلي

القبض على المتهم بإطلاق الرصاص على 3 طلاب في المقطم

دراسة: مكون يستخدم يوميًا يُضعِف خصوبة رجال العالم بشكل كبير.. تعرف عليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراضه تظهر في مراحل مبكرة.. علامات الإصابة بسرطان الرحم| تعرف عليها

معماري إندونيسي يحول قطعة أرض مهملة لأنحف فندق في العالم.. شاهد

بإطلالة عصرية.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها  

طرق فعالة تحميك من الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.. اتبعها

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ