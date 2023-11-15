بعد شكوى المواطنين.. محافظة الجيزة تعيد فتح شارع بالعمرانية أغلقه سكان عقار

قامت محافظة الجيزة بإعادة فتح شارع تخطيطى بحى العمرانية يقع في تقاطع شارع مصر والسودان أعلى نفق الهرم مع شارع إبراهيم عبد الفتاح.

جاء ذلك عقب تلقي الصفحة الرسمية للمحافظة شكوى مواطني الشارع من قيام سكان أحد العقارات بإقامة أسوار بالمخالفة أغلقت بها الشارع والطريق العام ومسار المواطنين إلى شارع الأهرام، وتسببت في إعاقة الحركة المرورية.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية بإزالة جميع التعديات على الطريق العام وخط التنظيم بالشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع المتابعة الدورية للشارع للتأكد من عدم تكرار المخالفة.

ووجه المحافظ عقب إزالة الأسوار والمخالفات بتنفيذ أعمال توسعات ورفع كفاءة للشارع وصيانة لأعمدة الإنارة وتحسين مستوى النظافة وعدم السماح بوجود أى إشغالات.

وأكد المحافظ ضرورة الاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة للمواطنين وسرعة حلها وإزالة أي معوقات لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وشملت جهود محافظة الجيزة فتح جراج للسيارات تسببت مخالفة غلق الشارع وبناء الأسوار في إعاقة دخول السيارات إليه، وذلك في إطار الاستجابة لشكوى المواطنين.

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