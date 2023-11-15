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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في محاولة لسرقتهم بالإكراه بأسيوط

اسعاف
اسعاف

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات..بإستقبالها (شخصين "أحدهما مصاب بعيار نارى والثانى بجرح طعنى" مقيمان بدائرة المركز ) وبسؤالهما قررا أنه حال جلوسهما أمام مسكن أحدهما بدائرة المركز فوجئا بمجهولان (أحدهما يحمل بندقية آلية والآخر سكين) يحاولان سرقتهما ولدى مقاومتهما حدث إشتباك بينهم فتعديا عليهما بالسلاح النارى والأبيض فأحدثا إصابتهما ولاذا بالهرب دون سرقتهما.

 بالفحص أسفرت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة المركز) أحدهم إقتصر دوره على مراقبة محل الواقعة وتأمينه أثناء إرتكاب الواقعة. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينتين- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض "سـكـيـن") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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