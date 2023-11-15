تداول 36 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و547 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 36000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 547 شاحنة و 71 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 398 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 31000 طن بضائع ، 149 شاحنة و1 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول / سفر ) للعبارة امل ومغادرة السفينة PROFESSOR WENGER وعلي متنها 27000 طن فوسفات تصدير الي الهند ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1575 طن بضائع و175 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و آور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 950 راكب بموانيها .

