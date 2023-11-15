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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 36 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و547 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 36000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 547 شاحنة و 71 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 398 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 31000 طن بضائع ، 149 شاحنة و1 سيارة  . 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول / سفر ) للعبارة امل  ومغادرة السفينة PROFESSOR WENGER  وعلي متنها 27000 طن فوسفات تصدير الي الهند ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1575 طن بضائع و175 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و آور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 950 راكب بموانيها .
 

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