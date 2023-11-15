خبير: تفعيل دور الطلاب المجتمعي عنصر رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس والخبيرة التربوية، على أهمية تفعيل دور الطلاب ودعم المبادرات الطلابية كعناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن أن تعزيز الحياة الطلابية يلعب دورًا حيويًا في تطوير الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية، حيث أن هذه المشاركة تساهم في تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وتعزز من روح الفريق والمسؤولية الاجتماعية.

المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة

وأوضحت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة، أن تفعيل دور الطلاب ودعم المبادرات الاجتماعية يعتبران أساسيين للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ودعت إلى مزيد من التفاعل والتعاون بين الأوساط الأكاديمية والمجتمعية لبناء جيل متميز ومسؤول.

تعزيز الحياة الطلابية

وشددت الخبيرة التربوية، على أهمية دعم الطلاب الذين يواجهون صعوبات اجتماعية، وذلك من خلال المشاركة في مبادرات وأنشطة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتقديم الدعم اللازم، موضحة أن تفعيل دور الطلاب المجتمعي يسهم في توطيد العلاقات المجتمعية وتعزيز التعاون بين أفراد المجتمع.

وصرحت الدكتورة إلى أن دعم الطلاب في خدمة المجتمع يكون له تأثير إيجابي في تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن هذا الدور يمكن أن يساهم في تقديم الدعم الاجتماعي للأفراد الذين يعانون من صعوبات نتيجة لتلك الأزمات.

التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية لمواجهة التحديات

وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أهمية التعاون بين الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية لمواجهة التحديات التنموية في مصر، وذلك في إطار تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشددة على ضرورة الاستفادة من المشروعات البحثية التطبيقية في تحقيق رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة.

دعم المحيطين بالطلاب لتحقيق التوازن الاجتماعي

ولفتت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أهمية دعم المحيطين بالطلاب، بما في ذلك أسرهم ومجتمعهم القريب، موضحة أن هذا الدعم يلعب دورًا رئيسيًا في خلق بيئة ملائمة لنمو الطلاب وتطويرهم، ويساهم في تحقيق التوازن الاجتماعي والنجاح الأكاديمي.

وأضافت الدكتورة أن الجامعات المصرية تقوم بإطلاق قوافل متعددة لتوفير الدعم والخدمات للقرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا، وتشمل هذه القوافل تقديم الرعاية الصحية والتثقيف الصحي والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية وتطوير البنية التحتية وتعزيز التعليم والتدريب.

تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة

وقالت الدكتورة سامية خضر إن تكامل الجهود بين الجامعات والمؤسسات الحكومية والمجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن دعم الطلاب في خدمة المجتمع يشكل جزءًا أساسيًا من هذا التكامل لبناء مستقبل أفضل وأكثر تلاحمًا.