طبيب: السعال المزمن لمدة شهر يشير لأمراض خطيرة

حذر الدكتور ماجد العبادي، استشارى القلب، من السعال المزمن المستمر لمدة شهر.

السعال المزمن يشير لأمراض خطيرة

وقال استشاري القلب، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن السعال المرن يمكن أن يكون عرضًا لعدة أمراض، بما في ذلك بعض الحالات الخطيرة.

وإليك بعض الأمراض التي يمكن أن تسبب السعال المزمن وتستدعي استشارة الطبيب:

1. التهاب القصبات الهوائية المزمن: يسبب التهاب القصبات الهوائية المزمن سعالًا مستمرًا يستمر لفترة طويلة تزيد على ثلاثة أشهر، وقد تصاحبه إفرازات مخاطية وضيق في التنفس.

2. التهاب الشعب الهوائية: قد يكون السعال المزمن نتيجة لالتهاب الشعب الهوائية الذي يصيب الأنسجة الرئوية ويسبب سعالًا مستمرًا وصعوبة في التنفس.

3. الربو: قد يسبب الربو سعالًا مستمرًا ومتكررًا، خاصةً في الليل أو بعد التعرض للمحسسات.

قد يكون السعال المصاحب للربو جافًا أو تصاحبه إفرازات مخاطية.

4. التهاب الرئة المزمن: يمكن أن يسبب التهاب الرئة المزمن سعالًا مستمرًا ومزمنًا يستمر لفترة طويلة.

قد تصاحبه صعوبة في التنفس وإفرازات مخاطية.

5. سرطان الرئة: في بعض الحالات النادرة، يمكن أن يكون السعال المزمن علامة على سرطان الرئة.

إذا كان السعال مصحوبًا بفقدان الوزن غير المبرر، أو آلام في الصدر، أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، فيجب استشارة الطبيب فورًا.

من الأهمية أن تستشير الطبيب إذا استمر السعال المزمن لمدة شهر أو أكثر.

يمكن للطبيب تقييم أعراضك وطبيعة السعال وطلب الفحوصات اللازمة للتشخيص الدقيق ووضع خطة علاج مناسبة.