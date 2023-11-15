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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من بيتها المدمر| رسالة قوية من سيدة فلسطينية في غزة.. فيديو

من بيتها المدمر..رسالة
من بيتها المدمر..رسالة قوية من سيدة فلسطينية في غزة

من إحدى نوافذ بقايا بيتها المدمر ووسط مجموعة من الصغار، وجهت عجوز فلسطينية رسالة قوية، قائلة فيها: "والله رغم الدمار وايش ما بدهم يسوا، ما بنطلع من بلادنا وما بنطلع من ارضينا، اللي بدهم اياه يسوه هذه ارضينا وبلادنا، وإن شاء الله احنا منصورين، بإذن الله واحد أحد". 

وتابعت السيدة في رسالتها لا بنفرط في بلادنا ولا حبة رملة منها، هذه أرض المعياد ما بنسيبها، اللي معاهم يسوه، إحنا ما بنسيب بلادنا ونروح للشتات، حتي لو استمر القصف العشوائي هذا للناس العزل والابرياء والأطفال، أنا عندي مريضة سرطان مش قادرة اروح بيها على المستشفي التركي، والله ما بيعلم فينا إلا الله.

@gaza96h0 #palstine🇵🇸 #free_palestine🇵🇸 #free_gaza #fypシ #طوفان_الأقصى #free_palestine ♬ الصوت الأصلي - Gaza Vrijheid voor Palestina

عجوز فلسطينية 

ظهرت عجوز في الثمانين من عمرها داخل احدي مستشفيات قطاع غزة وهي تضحك رغم الآلام في حديثها مع شابين فلسطينيين.

وجهت العجوز الفلسطينية رسالة مؤثرة أثناء حديثها إلى الشابين الفلسطينين أمام الكاميرا، قائلًة:  "احنا بدنا نضل بكرماتنا في فلسطين، ونضل في غزة ونموت في غزة، ولا نطلع، ما بطلعش منها، مش طالعة من أرضي ايش ما صار يصير”.

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