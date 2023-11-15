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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على سائق محكوم عليه بالحبس 238 سنه

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية من ضبط (جزار) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 61 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "28 سنة" وكفالات مالية.

كما تم ضبط (سائق) بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 165حكم قضائى فى قضايا "تبديد- إيصال أمانة" والمقضى عليه فيها بالحبس "238 سنة" وكفالات مالية.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام المحكوم عليهم إيصال أمانة حكم قضائي ضبط المحكوم عليهم الهاربين

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