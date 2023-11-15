بحوزتهما حشيش وشابو وهيروين.. سقوط تاجرى مخدرات بالأقصر والمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن (الأقصر، والمنوفية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكنت الحملات فى مديرية أمن الأقصر من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو- فرد محلى وطلقة لذات العيار).

وفى مديرية أمن المنوفية تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة تلا.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" - فرد محلى وطلقة).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.