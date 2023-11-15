عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بالغربية يشارك في معسكر صقل وإعداد القادة لانتخاب اتحاد الطلاب

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

شارك  ناصر حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،اليوم  الرائد العام للمرحلة الثانوية، في معسكر صقل وإعداد القادة لانتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية تمهيدا لإجراء عملية انتخابات المكتب التنفيذي على مستوى المديرية  للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ انطلاقاً من الموضوع المحوري " الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي"، وذلك بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية "الأحمدية الثانوية سابقاً".

 كما حضر المعسكر السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد خفاجه، الموجه العام للتربية الاجتماعية بالمديرية، وعلا هجرس ، مدير الاتحادات الطلابية، والموجهين الأوائل للتربية الاجتماعية بالإدارات التعليمية ومسئولي الاتحادات الطلابية بالإدارات التعليمية .

أخبار التعليم.. الأعلى للجامعات: المعاهد العليا والخاصة لا تستقبل طلاب جدد بمنتصف العام الدراسي.. جراحة مخ بجهاز التصويب المجسي ثلاثي الأبعاد بمستشفى طنطا الجامعي

«آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2725 جنيهًا


جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وخلال المعسكر ألقى وكيل الوزارة كلمة لأبنائه الطلاب حثهم فيها على النجاح والتفوق والاقتداء بالنماذج الناجحة بالمجتمع، معبراً عن سعادته بالاستماع إلى عرض الطلبة ببرامج الانتخابات، مما يؤكد أنهم قادة المستقبل في جميع المجالات، وسفراء لمديرية التربية والتعليم بالغربية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، موجهاً بضرورة الاستمرار في البحث عن المعلومة والاشتراك في المسابقات الثقافية.

txt

تعليم الغربية..وكيل الوزارة يستقبل أحد المواهب الفنية في الرسم من أبناء شرق طنطا


وفى نهاية اللقاء كرم وكيل الوزارة الأستاذ حمدي الحفناوي، مسؤول الاتحادات الطلابية السابق بالمديرية تعبيرا عن تقديره للمجهودات التي قدمها خلال مشواره التعليمي، متمنيا له الصحة وطول العمر.

IMG-20231115-WA0036
IMG-20231115-WA0036
IMG-20231115-WA0037
IMG-20231115-WA0037
IMG-20231115-WA0038
IMG-20231115-WA0038
IMG-20231115-WA0040
IMG-20231115-WA0040
انتخابات المكتب التنفيذى تنفيذا لتوجيهات تعليم بالغربية بالغربية النماذج الناجحة جميع المجالات ثلاثي جامعات هود تنفيذ توج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

حل عاجل لأزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

أنا أنهيت حياة بابا.. القصة الكاملة لجريمة مسن الزيتون وسر سيجارة القاتل

موضوعات متعلقة

رئيس العامة لتعليم الكبار يشارك في احتفالية جامعة طنطا

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يحتجز أكثر من 200 شخص بساحة مستشفى الشفاء في غزة

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال أي أعداد من المصابين الفلسطينيين

الإعلام الفرنسي يبرز أهمية زيارة وزير الدفاع لمصر

«حكومة نتنياهو تخلت عنا».. الإعلام العبري يبرز إحباط عائلات الآسرى الإسرائيليين

لأول مرة.. الرئيس التركي يتعهد بعزل إسرائيل دوليا |تفاصيل

رونالدو طلبه.. نجم عالمي يرفض الانضمام للنصر السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

سنبقى في أرضنا.. كلمات فلسطيني مؤثرة من شوارع مخيم الشاطىء

فيلسوف الكسل.. ألبير قصيري رفض تسلم جائزة أدبية بسبب كسله ما القصة؟

موقفتش جمبي زي مراتي الأولى.. شاهد|صور جمعت بين بوسي وهشام ربيع قبل انفصالهما

فيديو

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ