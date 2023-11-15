وكيل التعليم بالغربية يشارك في معسكر صقل وإعداد القادة لانتخاب اتحاد الطلاب

شارك ناصر حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،اليوم الرائد العام للمرحلة الثانوية، في معسكر صقل وإعداد القادة لانتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية تمهيدا لإجراء عملية انتخابات المكتب التنفيذي على مستوى المديرية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ انطلاقاً من الموضوع المحوري " الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي"، وذلك بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية "الأحمدية الثانوية سابقاً".

كما حضر المعسكر السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد خفاجه، الموجه العام للتربية الاجتماعية بالمديرية، وعلا هجرس ، مدير الاتحادات الطلابية، والموجهين الأوائل للتربية الاجتماعية بالإدارات التعليمية ومسئولي الاتحادات الطلابية بالإدارات التعليمية .



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وخلال المعسكر ألقى وكيل الوزارة كلمة لأبنائه الطلاب حثهم فيها على النجاح والتفوق والاقتداء بالنماذج الناجحة بالمجتمع، معبراً عن سعادته بالاستماع إلى عرض الطلبة ببرامج الانتخابات، مما يؤكد أنهم قادة المستقبل في جميع المجالات، وسفراء لمديرية التربية والتعليم بالغربية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، موجهاً بضرورة الاستمرار في البحث عن المعلومة والاشتراك في المسابقات الثقافية.



وفى نهاية اللقاء كرم وكيل الوزارة الأستاذ حمدي الحفناوي، مسؤول الاتحادات الطلابية السابق بالمديرية تعبيرا عن تقديره للمجهودات التي قدمها خلال مشواره التعليمي، متمنيا له الصحة وطول العمر.

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