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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. الرئيس التركي يتعهد بعزل إسرائيل دوليا |تفاصيل

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن تبذل تركيا كل الجهود لعزل إسرائيل دوليا بسبب عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وأوضح أردوغان في كلمه له أمام البرلمان التركي: "سوف نقوم بتوسيع اتصالاتنا الدبلوماسية، وسوف نتواصل مع كل الدول الـ 121 التي صوتت لصالح القرار المتعلق بالشرق الأوسط والدول الأربعين الأخرى التي امتنعت عن التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة". 

وتابع أردوغان: "سنواصل العمل من أجل عزل إسرائيل دوليا وأخذ خطوات لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية، كما سنعمل على دعم قطاع غزة بجميع أنواع المساعدات الإنسانية".

وقال الرئيس التركي، إن إسرائيل دولة إرهابية، مضيفاً أن حركة حماس هي حزب سياسي فاز بالانتخابات في فلسطين.

وأشار إلى أن هناك إبادة جماعية ترتكب في غزة، مشدداً على أن تركيا ستتخذ خطوات على الساحة الدولية لوقفها.

وتابع: "إذا واصلت إسرائيل مجزرتها، فإن العالم بأسره سيدينها بوصفها دولة إرهابية".

كما أعربت تركيا مرارا وتكرارا عن استعدادها للعمل كضامن في حل الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. كما اقترحت أنقرة عقد مؤتمر دولي للسلام.

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