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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اقتحامه.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر مبنى مجلس النواب في غزة

مبني البرلمان في
مبني البرلمان في غزة بداخلة لواء جولاني الإسرائيلي

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر مبنى مجلس النواب في غزة بعد احتلاله من قبل لواء جولاني.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن حركة حماس فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة، بما في ذلك مدينة غزة.

وأضاف جالانت في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أقول لكم إن حماس فقدت السيطرة في شمال قطاع غزة، ونحن نسيطر على كامل المنطقة فوق وتحت الأرض في شمال قطاع غزة، وخاصة في مدينة غزة".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن لواء جولاني في الجيش الإسرائيلي الذي دخل إلى مبني البرلمان في غزة والتقط صورا من هناك.

وتابع جالانت: "نحن في المرحلة الثانية من الحرب في غزة، وفي المرحلة الأولى ضربنا بكل قوة، وفي المرحلة الثانية، خلال الأسبوعين الماضيين، كنا نتعامل مع قوات متعددة داخل مدينة غزة"، مشيرا: "لقد اخترقنا الخطوط الدفاعية والحواجز من الشمال والجنوب".

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