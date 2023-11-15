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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني: حماس أبلغتنا من أسابيع استعدادها لإطلاق سراح الأسري

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن قيادة حركة حماس أكدت لـ إيران قبل أسابيع أنها مستعدة لإطلاق سراح الأسرى المدنيين الموجودين لديها.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تقبل تسريع عملية إطلاق سراح الأسرى لأنها تستغل الأمر لمواصلة قتل المدنيين.

وشدد عبداللهيان، على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات مؤسفا، والولايات المتحدة تزود الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة محرمة دوليا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعي إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولكن عمليا لا شيء يحدث على أرض الواقع.

وعلى جانب آخر، ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية نقلاً عن مصادر، أن إسرائيل وحركة حماس يدرسان تبادل الرهائن على أساس صيغة "الأطفال مقابل الأطفال" التي تم اقتراحها خلال المحادثات.

وتم تقديم هذا الاقتراح خلال المحادثات التي توسطت فيها قطر والولايات المتحدة.

وبحسب المصادر، فإن ذلك يشمل إطلاق سراح أطفال إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح أطفال فلسطينيين محتجزين في إسرائيل.

ولفتت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن المفاوضات بين إسرائيل وحماس لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

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